Antalya'da iğrenç olay: Belediye müdüründen ahlaksız teklif: 4 gece yetmez... O anlar an be an kaydedildi

Antalya Aksu Belediyesi'nde yaşanan bir skandala ilişkin görüntüler sosyal medyada infial yarattı. Belediyede görevli bürokratın binasını yıkmamak adına yabancı uyruklu kadınla ahlaksız bir pazarlığa giriştiği anlara ilişkin video büyük tepki çekti.

"4 GECE YETMEZ, SENİ İDARE EDECEĞİZ"

Müdür olduğu ifade edilen söz konusu personelin, yabancı uyruklu kadına "4 gece yetmez, sen çok pahalıya geliyorsun. Ben onların evini yıktım ama seni böyle idare edeceğiz" dediği duyulurken, videonun ifşa olması sonrası belediye yetkilileri de harekete geçti.

USULSÜZ BİNALARI YIKMAMAK İÇİN PARA ALMIŞ

Konuşma sırasında kadının diğerlerini nasıl yıkmadınız demesi üzerine müdürün 'para aldık idare ettik' demesi dikkatlerden kaçmadı.

AKSU BELEDİYESİ AÇIKLAMA YAPTI

Aksu Belediyesi'nin resmi X hesabından yapılan açıklamada, " Son günlerde bir belediye personelimiz ile ilgili bir takım iddialar ortaya atılmaktadır. Söz konusu personelin belediyemizle ilişiği kesilmiştir. Kamuoyuna duyurulur" ifadeleri yer aldı.

Kaynak: Haber Merkezi