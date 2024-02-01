Alanya'da nefes kesen kovalamaca: Onlarca polis ekibini peşine taktı

Edinilen bilgiye göre olay, saat 20.30 sıralarında Saray Mahallesi’nde trafik polislerini uygulama noktasında meydana geldi.
Sürücüsünün O. Y. olduğu belirlenen 07 E 5798 plakalı Hyundai marka kamyonete polis ekipleri uygulama noktasında ‘dur’ ikazında bulundu.
ÇOK SAYIDA POLİS EKİBİ KOVALAMACAYA DAHİL OLDU
Polislerin ihtarına uymayan sürücü durmadan hızla yoluna devam etti. Çok sayıda polis araçları arka arkaya kamyonetin peşine takılarak anonslarla durdurmaya çalıştı. Polis ekiplerinin kovalamacası sonucunda kamyonet durdurularak sürücüsü Onur Y. yakalandı.
80 BİN LİRA CEZA YEDİ
Daha önceden drift yapmak ve alkollü araç kullanmaktan ehliyetinin alındığı öğrenilen Onur Y.’nin sürücü belgesi daimi iptal edildi. Aracına el konulan sürücüye ayrıca 80 bin lira para cezası yazıldı.
Kaynak: Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.