Araba alıp satacaklara flaş uyarı: Hem arabanızdan hem paranızdan olmayın

İkinci el araba satışında yaşanan durgunluğu fırsat bilen dolandırıcılardan yeni tektik geldi. Bu yeni yöntem ile, "IBAN dolandırıcılığı" yapılıyor. Dolandırıcılar, aracı satın alacaklarını iddia ederek satıcıya, "Kuzenimin bana borcu var. Parayı sana o gönderecek" diyerek yaklaşıyorlar.

PARANIN KARŞILIĞINDA BİR ŞEY ALMADIĞINI SÖYLEYEREK MAHKEMEYE GİDİYOR



Ardından, dolandırıcının akrabası olarak tanıtılan kişi, yaptığı ödeme karşılığında hiçbir şey almadığını belirterek şikâyetçi oluyor ve parasını geri alıyor. Sıfır araçlardaki bulunurluk sorununun ardından ikinci el araç piyasası, dolandırıcıların yeni hedefi haline geldi.

BİR NOTERİN DİKKATİ SAYESİNDE ORTAYA ÇIKTI

Birçok mağdur, dolandırıcıların bu yöntemiyle karşılaştığını ve dolandırıldığını iddia ediyor.

IBAN dolandırıcılığı, ödemeye karşılık bulunmaması anlamına geliyor. Yani, alıcı olarak tanıtılan kişi ödemeyi yaparken aslında farklı bir isim kullanıyor ve bu durumda satıcı, ödemenin gerçek alıcıdan geldiğini düşünüyor. Ancak, dolandırıcı daha sonra ödeme karşılığında hiçbir şey almadığını iddia ederek parasını geri istiyor.

KÜÇÜK DETAYLAR HAYAT KURTARIR

Bu tür dolandırıcılıkların önüne geçmek için dikkatli olmak gerekiyor. Ödemeyi yapan kişinin adının ve araç plakasının net bir şekilde belirtilmesi önemli.

Ayrıca, aracın sadece plakasından değil, şase numarasından da kontrol edilmesi gerekiyor. Kendisinin veya paranın başka bir kişiden geleceğini söyleyen kişilerle ticaret yapılmamalı.Dolandırıcıların sık kullandığı diğer yöntemler arasında "sazan sarmalı" ve "change" yöntemleri bulunuyor.

"Sazan sarmalı"nda dolandırıcı, aracı satın almak istediğini söyleyerek ilanı kaldırtıyor ve daha sonra aynı ilanı uygun fiyatla yeniden yayınlıyor.

EN TEHLİKELİLERİNDEN BİRİ 'CHANGE' YÖNTEMİ



"Change" yönteminde ise alıcıya daha temiz görünen bir araç gösteriliyor ve sonra aracın plakaları değiştirilerek ağır hasarlı bir araç satılıyor. Bu tür dolandırıcılıklardan kaçınmak için alıcı ve satıcıların dikkatli olması, ödemelerin ve satış işlemlerinin güvenli bir şekilde gerçekleştirilmesi önem taşıyor.

Kaynak: Haber Merkezi