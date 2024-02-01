Alanya'da ayakta otobüs bekleme dönemi başladı!

Alanya'nın en işlek caddelerinden birisi olan 25 metrelik yol olarak bilinen Yunusemre Caddesi Başkent Hastanesi önünde bulunan otobüs durağında günlerdir kırık

olan bank onarılmayı bekliyor. Paslandıktan sonra kırıldığı düşünülen bank, vatandaşların dakikalarca ayakta otobüs beklemesine neden oluyor. Otobüse binmek için

durağı kullanan vatandaşlar da bankın uzun süredir kırık olduğunu ve ayakta beklemek zorunda olduklarını belirttiler. Kırılan bankın bir an önce yapılması

için yetkililere çağrıda bulundular. (Ramazan Özdemir)