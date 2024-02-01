Alanya'da ayakta otobüs bekleme dönemi başladı!

Alanya'nın en işlek caddelerinden birisi olan 25 metrelik yol olarak bilinen Yunusemre Caddesi Başkent Hastanesi önünde bulunan otobüs durağında günlerdir kırık
olan bank onarılmayı bekliyor. Paslandıktan sonra kırıldığı düşünülen bank, vatandaşların dakikalarca ayakta otobüs beklemesine neden oluyor. Otobüse binmek için
durağı kullanan vatandaşlar da bankın uzun süredir kırık olduğunu ve ayakta beklemek zorunda olduklarını belirttiler. Kırılan bankın bir an önce yapılması
için yetkililere çağrıda bulundular. (Ramazan Özdemir)
Alanya'nın en işlek caddelerinden birisi olan 25 metrelik yol olarak bilinen Yunusemre Caddesi Başkent Hastanesi önünde bulunan otobüs durağında günlerdir kırık
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.