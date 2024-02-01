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Alanya'da ayakta otobüs bekleme dönemi başladı!

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Başkent Hastanesi önünde bulunan otobüs durağının hali 'Bu durum Alanya'ya yakışıyor mu?' sorusunu akıllara getirdi

Alanya'da ayakta otobüs bekleme dönemi başladı! mask
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Alanya'nın en işlek caddelerinden birisi olan 25 metrelik yol olarak bilinen Yunusemre Caddesi Başkent Hastanesi önünde bulunan otobüs durağında günlerdir kırık
olan bank onarılmayı bekliyor. Paslandıktan sonra kırıldığı düşünülen bank, vatandaşların dakikalarca ayakta otobüs beklemesine neden oluyor. Otobüse binmek için
durağı kullanan vatandaşlar da bankın uzun süredir kırık olduğunu ve ayakta beklemek zorunda olduklarını belirttiler. Kırılan bankın bir an önce yapılması
için yetkililere çağrıda bulundular. (Ramazan Özdemir)

# Alanya, sonra

01 Şub 2024 - 10:57 - Gündem

Mahreç  Ramazan Özdemir

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