Acun durmak bilmiyor! Trabzonspor'un yıldızına da imzayı attırdı

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Trabzonspor'da gözden çıkarılarak kadro dışı bırakılan Abdülkadir Ömür'ü kadrosuna kattı.
5 MİLYON EURO YÜZDE 50 PAY
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Hull City, Abdülkadir Ömür'ü bonuslarla birlikte 5 milyon euro ve sonraki satıştan %50 pay karşılığında kadrosuna kattı. Ömür, Hull City ile 3.5 yıllık sözleşme imzaladı.
Bordo-mavili takımla bu sezon toplamda 16 maça çıkan Ömür, söz konusu maçlarda gol atamazken 6 kere asist kaydetti.
Kaynak: Karar
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.