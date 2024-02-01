01 Şub 2024 - 09:49 - Spor

Acun durmak bilmiyor! Trabzonspor'un yıldızına da imzayı attırdı

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Trabzonspor'un yıldız oyuncusu Abdülkadir Ömür'ü kadrosuna kattı. Ömür, Hull City ile 3.5 yıllık bir sözleşme imzaladı. Transfer bedeli olarak Trabzonspor'a 5 milyon euro ve sonraki satıştan %50 pay ödenecek.