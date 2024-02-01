01 Şub 2024 - 09:12- Gündem G:

Son dakika! Adana'da korkutan deprem

ABONE OL Google News Sayfamız

Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre Adana'da 3 büyüklüğünde deprem oldu.

01 Şub 2024 - 09:12 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

THY'nin yarınki Almanya seferleri karşılıklı olarak iptal edildi mask
THY'nin yarınki Almanya seferleri karşılıklı olarak iptal edildi
Malatya'da korkutan deprem mask
Malatya'da korkutan deprem
Antalya ve Alanya sahillerine vuran cesetler bu çocuklar mı? Tüyleri diken diken eden inanılmaz iddialar mask
Antalya ve Alanya sahillerine vuran cesetler bu çocuklar mı? Tüyleri diken diken eden inanılmaz iddialar
Tarihi handa yangın çıktı mask
Tarihi handa yangın çıktı
Kurban paralarını zimmetine geçirdi! 5,1 milyon lira... mask
Kurban paralarını zimmetine geçirdi! 5,1 milyon lira...
Kar Antalya'da yüzünü gösterdi mask
Kar Antalya'da yüzünü gösterdi
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber