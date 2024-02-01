Meteoroloji Genel Müdürlüğü günlük hava durumu tahmin raporunu yayımladı. Buna göre; ülke genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, bu sabah saatlerinde Kocaeli, Yalova ve Samsun çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç ve doğu bölgelerde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

HAVA SICAKLIĞI

Hava sıcaklığının yurt genelinde biraz artacağı, batı kesimlerde mevsim normalleri civarında doğu kesimlerde mevsim normallerinin yer yer altında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR

Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.