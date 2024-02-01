Meteoroloji Genel Müdürlüğü günlük hava durumu tahmin raporunu yayımladı. Buna göre; ülke genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, bu sabah saatlerinde Kocaeli, Yalova ve Samsun çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç ve doğu bölgelerde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.
HAVA SICAKLIĞI
Hava sıcaklığının yurt genelinde biraz artacağı, batı kesimlerde mevsim normalleri civarında doğu kesimlerde mevsim normallerinin yer yer altında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR
Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.