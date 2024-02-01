- Asayiş

Dere yatağına düşen inek vinçle kurtarıldı

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KARABÜK'te dere yatağına düşen inek, AFAD ekipleri tarafından vinç yardımıyla kurtarıldı.

Dere yatağına düşen inek vinçle kurtarıldı mask
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Olay, akşam saatlerinde merkeze bağlı Yenişehir Mahallesi Şahintepesi mevkisinde meydana geldi. Ormanda otlayan inek, yaklaşık 50 metrelik yamaçtan dere yatağına düştü. İneğin kurtarılması için ihbar üzerine olay yerine AFAD ekipleri sevk edildi. 50 metrelik yamaçtan dere yatağına düşen inek, AFAD ekiplerinin yaklaşık 4 saat süren çalışmasının ardından vinç yarımıyla kurtarıldı. İneğin sahibi Naciye Özbek, kurtarma çalışmalarını gözyaşları içinde izledi. Kurtarma çalışmaları sonunda inek sahibine teslim edildi.

# sevk, Saat

01 Şub 2024 - 05:17 DHA Karabük- Asayiş

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