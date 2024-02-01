Dere yatağına düşen inek vinçle kurtarıldı

Olay, akşam saatlerinde merkeze bağlı Yenişehir Mahallesi Şahintepesi mevkisinde meydana geldi. Ormanda otlayan inek, yaklaşık 50 metrelik yamaçtan dere yatağına düştü. İneğin kurtarılması için ihbar üzerine olay yerine AFAD ekipleri sevk edildi. 50 metrelik yamaçtan dere yatağına düşen inek, AFAD ekiplerinin yaklaşık 4 saat süren çalışmasının ardından vinç yarımıyla kurtarıldı. İneğin sahibi Naciye Özbek, kurtarma çalışmalarını gözyaşları içinde izledi. Kurtarma çalışmaları sonunda inek sahibine teslim edildi.
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.