- Asayiş

Metro istasyonunda bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

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İZMİR'in Bornova ilçesinde, iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı. Polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonrasında, 2 şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi. 

Metro istasyonunda bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı mask
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Olay, dün akşam saatlerinde Bornova Metro İstasyonunda meydana geldi. Metro istasyonunda henüz belirlenemeyen nedenle iki grup arasında çıkan tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü. Yaşanan arbede sırasında amca çocukları olduğu öğrenilen Emirhan Yıldız (19) ve Serdar Yıldız (19) vücuduna aldığı bıçak darbeleri ile yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalede bulundukları yaralıları ambulanslarla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürdü. Burada tedaviye alınan yaralılardan Emirhan Yıldız yaşamını yitirdi. Kuzeni Serdar Yıldız'ın tedavisi sürerken, Emirhan Yıldız'ın cenazesi, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

İzmir Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ile Bornova İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme Büro Amirliği ekiplerinin olayla ilgili yürüttüğü ortak çalışmada şüpheliler K.P. (17) ve Y.K.(19) gözaltına alındı. Şüpheliler, sorgulanmak üzere Cinayet Büro Amirliğine götürüldü. Soruşturma sürdürülüyor.

 

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01 Şub 2024 - 05:17 DHA İzmir- Asayiş

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