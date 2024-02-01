Üniversite öğrencilerini ilgilendiriyor... KYK yurtlarında 1 yıl uzatıldı!

Buna göre; “Vakıf ve dernek yurtlarında kayıtlı” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve ücretli” ibaresi eklenmiş ve “yabancı dil destek birimi” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

8. maddesinin 2. fıkrasında yer alan “ilk haftası” ibaresi “on beşine kadar” olarak değiştirilmiştir.

Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

Kaynak: Haber MERKEZİ