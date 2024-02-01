- Ekonomi

Üniversite öğrencilerini ilgilendiriyor... KYK yurtlarında 1 yıl uzatıldı!

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Vergi Muafiyeti Tanınan Vakıf ve Kamu Yararına Çalışan Derneklere Ait Yükseköğrenim Yurtlarında Barınan Öğrencilere Yapılacak Beslenme ve Barınma Yardımına Dair Yönetmelik, Resmî Gazete’de yayımlandı.

Üniversite öğrencilerini ilgilendiriyor... KYK yurtlarında 1 yıl uzatıldı! mask
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Buna göre; “Vakıf ve dernek yurtlarında kayıtlı” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve ücretli” ibaresi eklenmiş ve “yabancı dil destek birimi” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

8. maddesinin 2. fıkrasında yer alan “ilk haftası” ibaresi “on beşine kadar” olarak değiştirilmiştir.
Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

Kaynak: Haber MERKEZİ

# Yer, sonra

01 Şub 2024 - 05:11 - Ekonomi

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