THY'den gençlere müjde! 8 bin personel alınacak: İşte şartlar...

Türk Hava Yolları'nın 2024 yılı için 8 bin kişiyi işe alacağı haberleri bir havayolu şirketinde çalışmayı isteyen gençlerin heyecanlanmasına neden oldu.

THY büyüme hedeflerinin paralelinde personel alımı da yapacak. Her yıl büyümeye devam eden ve farklı kent merkezlerine yeni hatlar ekleyen THY 2024 yılında kadrosuna ekleyeceği yeni personel sayısını da açıkladı. 8 bin kişinin istihdam edileceğinin açıklanmasının ardından gözler THY'nin alım başvuru şartlarına çevrildi.

THY'nin alacağı 8 bin kişinin 600 kişisi pilotlardan oluşacak. THY'nin 8 bin personel alımı Nisan 2024'te başlayacak. Alımların büyük ağırlığı kabin görevlisi ve havalimanı çalışanlarından oluşacak. Başvurular ise online yapılacak.

THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Ahmet Bolat, yaptığı açıklamada THY'nin 2024 yılı hedeflerini de duyurmuştu. 2024 için çalışan sayısını yüzde 10 artırmayı planladıklarını söyleyen Bolat, 8 bin personel alınacağını ve alınacak personelin 600'ünün pilot kadrosunda olacağını belirtmişti.

Bolat, hedeflerinin arasında 11 ülkede 10 milyon turist taşımak ve 30 milyar dolar gelir elde etmek olduğunu açıklamıştı.

HEDEF 92,5 MİLYON YOLCU TAŞIMAK

10 yıllık hedeflerini de açıklayan Ahmet Bolat, dünyanın en geniş 9'uncu filosuna sahip olan THY'nin hedefinin ilk 5 içinde olmak olduğunu söylemişti.

Kaynak: Haber MERKEZİ