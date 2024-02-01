Emekli maaş farkı ne zaman yatacak? 2024 emekli maaşları...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emekliler için sevindirici bir haber verdi. Bakan Işıkhan, "SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak 2024'te alacakları zam oranını yüzde 49,25 olarak belirledik. Bu sayede tüm emeklilerimiz bu yıl aynı zam oranından faydalanacak." dedi. Bu ek zamla birlikte emeklilerin alacağı zam oranı yüzde 49,25'e çıktı.
EMEKLİ SANDIĞI MAAŞ FARKLARI NE ZAMAN ÖDENECEK?
Memur emeklileri, her ayın başında maaşlarını alırlar. Bu maaşlar, ocak ve temmuz aylarında artar. Zam farkları ise 26 Ocak 2024'te ödenmeye başlanır.
Memur emeklileri, aylıklarını üç ayda bir alabilirler. Bu durumda, zam farkları şöyle hesaplanır: Kasım- aralık-ocak döneminde aylık alanlar, bir aylık zam farkı alır. Aralık-ocak-şubat döneminde aylık alanlar, iki aylık zam farkı alır. Ocak-şubat- mart döneminde aylık alanlar, üç aylık zam farkı alır.
İŞTE 4C EMEKLİ SANDIĞI MAAŞLARI ÖDEME TARİHLERİ
Emekli Sandığı maaşlarının ödeme günü üç ayda bir belirlenir. Bu günler; cumartesiye geldiğinde önceki gün, pazar gününe geldiğinde sonraki gün ödeme yapılır.
ŞUBAT, MAYIS, AĞUSTOS, KASIM'DA AYLIK ALAN 1. GRUPTAKİLER;
00–40 arasında doğum tarihleri olanlar maaşlarını ayın 1'inde
41–46 arasında doğum tarihleri olanlar maaşlarını ayın 2'sinde
47–49 arasında doğum tarihleri olanlar maaşlarını ayın 3'ünde
50–53 arasında doğum tarihleri olanlar maaşlarını ayın 4'ünde
54–99 arasında doğum tarihleri olanlar maaşlarını ayın 5'inde
MART, HAZİRAN, EYLÜL, ARALIK'TA AYLIK ALAN 2. GRUPTAKİLER;
00–22 arasında doğum tarihleri olanlar maaşlarını ayın 1'inde
23–28 arasında doğum tarihleri olanlar maaşlarını ayın 2'sinde
29–48 arasında doğum tarihleri olanlar maaşlarını ayın 3'ünde
49–54 arasında doğum tarihleri olanlar maaşlarını ayın 4'ünde
54–99 arasında doğum tarihleri olanlar maaşlarını ayın 5'inde
OCAK, NİSAN, TEMMUZ, EKİM'DE AYLIK ALAN 3. GRUPTAKİLER;
00–33 arasında doğum tarihleri olanlar maaşlarını ayın 1'inde
34-37 arasında doğum tarihleri olanlar maaşlarını ayın 2'sinnde
38–40 arasında doğum tarihleri olanlar maaşlarını ayın 3'ünde
41–43 arasında doğum tarihleri olanlar maaşlarını ayın 4'ünde
44–99 arasında doğum tarihleri olanlar maaşlarını ayın 5'inde maaşlarını alırlar.
EMEKLİ SANDIĞI MAAŞ FARKLARI NE ZAMAN ÖDENECEK?
Bakan Işıkhan, emeklilere yapılan zamların sonucunda ortaya çıkan aylık farkların ne zaman ödeneceği sorusuna şöyle yanıt verdi: "Zam oranları Resmi Gazete’de ilan edildikten sonra hesaplanan aylık farklar, yaklaşık bir hafta içinde emeklilerimizin banka hesaplarına aktarılacaktır.
Kaynak: Haber MERKEZİ
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.