Emekli maaş farkı ne zaman yatacak? 2024 emekli maaşları...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emekliler için sevindirici bir haber verdi. Bakan Işıkhan, "SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak 2024'te alacakları zam oranını yüzde 49,25 olarak belirledik. Bu sayede tüm emeklilerimiz bu yıl aynı zam oranından faydalanacak." dedi. Bu ek zamla birlikte emeklilerin alacağı zam oranı yüzde 49,25'e çıktı.

EMEKLİ SANDIĞI MAAŞ FARKLARI NE ZAMAN ÖDENECEK?

Memur emeklileri, her ayın başında maaşlarını alırlar. Bu maaşlar, ocak ve temmuz aylarında artar. Zam farkları ise 26 Ocak 2024'te ödenmeye başlanır.

Memur emeklileri, aylıklarını üç ayda bir alabilirler. Bu durumda, zam farkları şöyle hesaplanır: Kasım- aralık-ocak döneminde aylık alanlar, bir aylık zam farkı alır. Aralık-ocak-şubat döneminde aylık alanlar, iki aylık zam farkı alır. Ocak-şubat- mart döneminde aylık alanlar, üç aylık zam farkı alır.

İŞTE 4C EMEKLİ SANDIĞI MAAŞLARI ÖDEME TARİHLERİ

Emekli Sandığı maaşlarının ödeme günü üç ayda bir belirlenir. Bu günler; cumartesiye geldiğinde önceki gün, pazar gününe geldiğinde sonraki gün ödeme yapılır.

ŞUBAT, MAYIS, AĞUSTOS, KASIM'DA AYLIK ALAN 1. GRUPTAKİLER;

00–40 arasında doğum tarihleri olanlar maaşlarını ayın 1'inde

41–46 arasında doğum tarihleri olanlar maaşlarını ayın 2'sinde

47–49 arasında doğum tarihleri olanlar maaşlarını ayın 3'ünde

50–53 arasında doğum tarihleri olanlar maaşlarını ayın 4'ünde

54–99 arasında doğum tarihleri olanlar maaşlarını ayın 5'inde



MART, HAZİRAN, EYLÜL, ARALIK'TA AYLIK ALAN 2. GRUPTAKİLER;

00–22 arasında doğum tarihleri olanlar maaşlarını ayın 1'inde

23–28 arasında doğum tarihleri olanlar maaşlarını ayın 2'sinde

29–48 arasında doğum tarihleri olanlar maaşlarını ayın 3'ünde

49–54 arasında doğum tarihleri olanlar maaşlarını ayın 4'ünde

54–99 arasında doğum tarihleri olanlar maaşlarını ayın 5'inde



OCAK, NİSAN, TEMMUZ, EKİM'DE AYLIK ALAN 3. GRUPTAKİLER;

00–33 arasında doğum tarihleri olanlar maaşlarını ayın 1'inde

34-37 arasında doğum tarihleri olanlar maaşlarını ayın 2'sinnde

38–40 arasında doğum tarihleri olanlar maaşlarını ayın 3'ünde

41–43 arasında doğum tarihleri olanlar maaşlarını ayın 4'ünde

44–99 arasında doğum tarihleri olanlar maaşlarını ayın 5'inde maaşlarını alırlar.



EMEKLİ SANDIĞI MAAŞ FARKLARI NE ZAMAN ÖDENECEK?

Bakan Işıkhan, emeklilere yapılan zamların sonucunda ortaya çıkan aylık farkların ne zaman ödeneceği sorusuna şöyle yanıt verdi: "Zam oranları Resmi Gazete’de ilan edildikten sonra hesaplanan aylık farklar, yaklaşık bir hafta içinde emeklilerimizin banka hesaplarına aktarılacaktır.

Kaynak: Haber MERKEZİ