- Ekonomi

2030'da 5 ülkeye dikkat: Ekonomi devi olacaklar! İşte Türkiye'nin Ekonomisi...

ABONE OL Google News Sayfamız

Bankacılık ve finansal hizmetler şirketi Standart Chartered Plc geleceğin ekonomi devlerini açıkladı. Açıklanan verilere göre 2030’da bu 5 ülkeye dikkat! Türkiye’nin de aralarında yer aldığı o 5 ülke, 20230 yılında dünyanın en büyük ekonomisine sahip olacak…

2030'da 5 ülkeye dikkat: Ekonomi devi olacaklar! İşte Türkiye'nin Ekonomisi... mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Standart Chartered PLC, 2030’da dünyanın en büyük 5 ekonomisine sahip olacak ülkeleri listeledi. Listeye Türkiye’nin de girmiş olması dikkat çekti. Plc’nin tahminlerine göre gayri safi yurt içi hasıla sıralaması 2030 yılında bu ülkelerin en büyük ekonomiler olmasını sağlayacak…

2030’DA DÜNYANIN EN BÜYÜK BEŞ EKONOMİSİ OLACAK ÜLKELER

Standart Chartered Plc’nin gayri safi yurt içi hasıla sıralamasına göre oluşturduğu listenin sıralaması şöyle:

1. Çin: 64.2 trilyon,

2. Hindistan: 46.3 trilyon,

3. ABD: 31 trilyon,

4. Endonezya: 10.1 trilyon,

5. Türkiye: 9.1 trilyon.

Kaynak: Haber MERKEZİ

# Olacak, türkiye

01 Şub 2024 - 04:40 - Ekonomi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Üniversite öğrencilerini ilgilendiriyor... KYK yurtlarında 1 yıl uzatıldı! mask
Üniversite öğrencilerini ilgilendiriyor... KYK yurtlarında 1 yıl uzatıldı!
THY'den gençlere müjde! 8 bin personel alınacak: İşte şartlar... mask
THY'den gençlere müjde! 8 bin personel alınacak: İşte şartlar...
Emekli maaş farkı ne zaman yatacak? 2024 emekli maaşları... mask
Emekli maaş farkı ne zaman yatacak? 2024 emekli maaşları...
2030'da 5 ülkeye dikkat: Ekonomi devi olacaklar! İşte Türkiye'nin Ekonomisi... mask
2030'da 5 ülkeye dikkat: Ekonomi devi olacaklar! İşte Türkiye'nin Ekonomisi...
Borsa İstanbul'dan bir rekor daha! mask
Borsa İstanbul'dan bir rekor daha!
Bakanlıktan margarine fahiş fiyat denetimi: Didik didik aranıyor... mask
Bakanlıktan margarine fahiş fiyat denetimi: Didik didik aranıyor...
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber