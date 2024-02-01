2030'da 5 ülkeye dikkat: Ekonomi devi olacaklar! İşte Türkiye'nin Ekonomisi...

Standart Chartered PLC, 2030’da dünyanın en büyük 5 ekonomisine sahip olacak ülkeleri listeledi. Listeye Türkiye’nin de girmiş olması dikkat çekti. Plc’nin tahminlerine göre gayri safi yurt içi hasıla sıralaması 2030 yılında bu ülkelerin en büyük ekonomiler olmasını sağlayacak…
2030’DA DÜNYANIN EN BÜYÜK BEŞ EKONOMİSİ OLACAK ÜLKELER
Standart Chartered Plc’nin gayri safi yurt içi hasıla sıralamasına göre oluşturduğu listenin sıralaması şöyle:
1. Çin: 64.2 trilyon,
2. Hindistan: 46.3 trilyon,
3. ABD: 31 trilyon,
4. Endonezya: 10.1 trilyon,
5. Türkiye: 9.1 trilyon.
Kaynak: Haber MERKEZİ
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.