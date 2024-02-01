01 Şub 2024 - 04:40 - Ekonomi

2030'da 5 ülkeye dikkat: Ekonomi devi olacaklar! İşte Türkiye'nin Ekonomisi...

Bankacılık ve finansal hizmetler şirketi Standart Chartered Plc geleceğin ekonomi devlerini açıkladı. Açıklanan verilere göre 2030’da bu 5 ülkeye dikkat! Türkiye’nin de aralarında yer aldığı o 5 ülke, 20230 yılında dünyanın en büyük ekonomisine sahip olacak…