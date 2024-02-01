Borsa İstanbul'dan bir rekor daha!

Borsa İstanbul, haftanın üçüncü işlem gününe yatay pozitif bir başlangıç ile seyretti. Dalgalı hareketlenmeler sonucunda bugünkü işlemlerde 8 bin 577 puana kadar yükseldi. Bu puan ile borsa, tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

Endeks, önceki zirvesini 3 Ekim 2023 tarihinde 8562 puan ile görmüştü.

BIST 100 GÜN İÇİNDEKİ HAREKETLERİ

BIST 100 endeksi güne, yüzde 0,07 değer kazanarak 8 bin 480 puandan başlarken 8 bin 438 - 8 bin 577 puan aralığında işlem görüyor. Endeks, saat 17.15 itibarıyla yüzde 1,12 yükselişle 8 bin 568 puanda bulundu.

Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,07 ve holding endeksi yüzde 0,07 artış kaydederken; şu dakikalarda sırasıyla yüzde 0,81 ve yüzde 0,72 primle hareket etti.

GÜNÜ YÜZDE 0,03 DEĞER KAZANCIYLA TAMAMLAMIŞTI

BIST 100 endeksinde teknik açıdan, 8 bin 530 ve 8 bin 570 seviyeleri direnç, 8 bin 400 ve 8 bin 250 puan destek konumunda bulunuyor. Dün, dalgalı bir seyir izleyen Borsa İstanbul 100 endeksi, günü yüzde 0,03 değer kazancıyla 8 bin 474 puandan tamamlamıştı.

Kaynak: Haber MERKEZİ