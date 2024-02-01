Borsa İstanbul'dan bir rekor daha!

Borsa İstanbul, haftanın üçüncü işlem gününe yatay pozitif bir başlangıç ile seyretti. Dalgalı hareketlenmeler sonucunda bugünkü işlemlerde 8 bin 577 puana kadar yükseldi. Bu puan ile borsa, tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.
Endeks, önceki zirvesini 3 Ekim 2023 tarihinde 8562 puan ile görmüştü.
BIST 100 GÜN İÇİNDEKİ HAREKETLERİ
BIST 100 endeksi güne, yüzde 0,07 değer kazanarak 8 bin 480 puandan başlarken 8 bin 438 - 8 bin 577 puan aralığında işlem görüyor. Endeks, saat 17.15 itibarıyla yüzde 1,12 yükselişle 8 bin 568 puanda bulundu.
Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,07 ve holding endeksi yüzde 0,07 artış kaydederken; şu dakikalarda sırasıyla yüzde 0,81 ve yüzde 0,72 primle hareket etti.
GÜNÜ YÜZDE 0,03 DEĞER KAZANCIYLA TAMAMLAMIŞTI
BIST 100 endeksinde teknik açıdan, 8 bin 530 ve 8 bin 570 seviyeleri direnç, 8 bin 400 ve 8 bin 250 puan destek konumunda bulunuyor. Dün, dalgalı bir seyir izleyen Borsa İstanbul 100 endeksi, günü yüzde 0,03 değer kazancıyla 8 bin 474 puandan tamamlamıştı.
Kaynak: Haber MERKEZİ
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.