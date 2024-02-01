- Ekonomi

Borsa İstanbul'dan bir rekor daha!

ABONE OL Google News Sayfamız

Borsa İstanbul bugünkü işlemlerde BIST 100 endeksi 8 bin 577 puana kadar yükselerek tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Bugün saat 18.00 itibarıyla yüzde 1'e yakın primle işlem görüyor.

Borsa İstanbul'dan bir rekor daha! mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Borsa İstanbul, haftanın üçüncü işlem gününe yatay pozitif bir başlangıç ile seyretti. Dalgalı hareketlenmeler sonucunda bugünkü işlemlerde 8 bin 577 puana kadar yükseldi. Bu puan ile borsa, tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

Endeks, önceki zirvesini 3 Ekim 2023 tarihinde 8562 puan ile görmüştü.

BIST 100 GÜN İÇİNDEKİ HAREKETLERİ

BIST 100 endeksi güne, yüzde 0,07 değer kazanarak 8 bin 480 puandan başlarken 8 bin 438 - 8 bin 577 puan aralığında işlem görüyor. Endeks, saat 17.15 itibarıyla yüzde 1,12 yükselişle 8 bin 568 puanda bulundu.

Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,07 ve holding endeksi yüzde 0,07 artış kaydederken; şu dakikalarda sırasıyla yüzde 0,81 ve yüzde 0,72 primle hareket etti.

GÜNÜ YÜZDE 0,03 DEĞER KAZANCIYLA TAMAMLAMIŞTI

BIST 100 endeksinde teknik açıdan, 8 bin 530 ve 8 bin 570 seviyeleri direnç, 8 bin 400 ve 8 bin 250 puan destek konumunda bulunuyor. Dün, dalgalı bir seyir izleyen Borsa İstanbul 100 endeksi, günü yüzde 0,03 değer kazancıyla 8 bin 474 puandan tamamlamıştı.

Kaynak: Haber MERKEZİ

# günü, Saat, yüzde, Yüksek, İstanbul, ekim

01 Şub 2024 - 04:20 - Ekonomi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Üniversite öğrencilerini ilgilendiriyor... KYK yurtlarında 1 yıl uzatıldı! mask
Üniversite öğrencilerini ilgilendiriyor... KYK yurtlarında 1 yıl uzatıldı!
THY'den gençlere müjde! 8 bin personel alınacak: İşte şartlar... mask
THY'den gençlere müjde! 8 bin personel alınacak: İşte şartlar...
Emekli maaş farkı ne zaman yatacak? 2024 emekli maaşları... mask
Emekli maaş farkı ne zaman yatacak? 2024 emekli maaşları...
2030'da 5 ülkeye dikkat: Ekonomi devi olacaklar! İşte Türkiye'nin Ekonomisi... mask
2030'da 5 ülkeye dikkat: Ekonomi devi olacaklar! İşte Türkiye'nin Ekonomisi...
Borsa İstanbul'dan bir rekor daha! mask
Borsa İstanbul'dan bir rekor daha!
Bakanlıktan margarine fahiş fiyat denetimi: Didik didik aranıyor... mask
Bakanlıktan margarine fahiş fiyat denetimi: Didik didik aranıyor...
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber