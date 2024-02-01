Bakanlıktan margarine fahiş fiyat denetimi: Didik didik aranıyor...

Türkiye'de artan tereyağı fiyatlarıyla mücadele eden dar gelirli vatandaşlar için ekonomik bir alternatif olan margarin, şimdi de Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yeni yasağıyla karşı karşıya. "Tereyağı keyfi" ve "tereyağı lezzeti" gibi ifadelerin margarin etiketlerinde yasaklanması, tüketici seçeneklerini sınırlayarak beslenme alışkanlıklarını etkileyebilir. Bu yasak, dünya genelinde serbestken Türkiye'de uygulanacak olmasıyla dikkat çekiyor.

"TEREYAĞI KEYFİ" ARTIK MARGARİNLERDE YASAK

Bakanlık, margarinlerin üzerinde yer alan “tereyağı keyfi”, “tereyağı lezzeti” gibi ifadelerin tüketicileri yanılttığı gerekçesiyle bu etiketlemelere yasak getirmeye hazırlanıyor. Bu karar, tüketici haklarını korumak adına atılmış bir adım gibi görünse de, aslında dar gelirli vatandaşların seçeneklerini kısıtlıyor.

Bu tür etiketlemeler, dünya çapında pek çok ülkede serbestken, Türkiye'de yasaklanıyor.

DAR GELİRLİ VATANDAŞLARIN SEÇENEĞİ KISITLANIYOR

Artan fiyatlar nedeniyle tereyağının zaten ulaşılmaz bir hale geldiği bir dönemde, margarinlere getirilen bu yasak, dar gelirli vatandaşların gıda seçeneklerini daha da kısıtlıyor. Tüketici hakları kapsamında atılan adım, aslında birçok ailenin temel besin maddelerine erişimini zorlaştırabilir.

Kaynak: Haber MERKEZİ