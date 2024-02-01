Kestelspor inanıyor

TFF 3. Lig 4. Grup'ta 27 puanla 4. basamakta yer alan temsilcimiz Armoni Alanya Kestelspor, ligin 18. haftasında 41 puanlı lider Adana 1954 Futbol Kulübü'ne deplasmanda konuk olacak. Tarsus Şehir Stadı'nda oynanacak olan kritik mücadele saat 14.00'de başlayacak. Ligin 17. haftasında lig ikincisi Sebat Gençlik Spor'u ağırlayan ve rakibini 4-2'lik skorla yenerek hem aradaki puan farkını kapatan hem de 2'ncilik tahtından indiren mavi beyazlı ekip, bu kez lider Adana 1954 ile deplasmanda kritik bir maça çıkacak. En yakın rakibi ile arasında 4 puan fark bulunan Armoni Alanya Kestelspor, bu sezon play-off hedefinde ilerliyor. Adana 1954 maçı hazırlıklarını tüm hızıyla

BAŞKAN İDMAN KAÇIRMIYOR



Grubunda sezonun ikinci yarısına Çankaya FK ve Sebat Gençlik Spor galibiyetleri ile başlayarak 6 puan birden kazanan ve zirve mücadelesini sürdüren Armoni Alanya Kestelspor'da keyifler oldukça yerinde. Kulüp Başkanı Levent Uğur da takımı ne deplasmanda, ne içeride, ne de antrenmanlarda hiç yalnız bırakmıyor. Neredeyse takımla birlikte yatıp kalkan Başkan Uğur, dün yapılan antrenmanda yine saha kenarındaydı. Keyfi oldukça yerinde olan Başkan Uğur, teknik ekip ve oyuncularla birebir iletişim kurarak motivasyonu üst seviyede tuttu. Adana deplasmanında rakibine bu sezon ikinci mağlubiyetini yaşatmak isteyen mavi beyazlılar, çalışmalarını galibiyet parolasıyla sürdürüyor. Cemali AYDINOĞLU

Kaynak: Spor SERVİSİ