Toplantının yankıları devam ediyor

Alanya Kültür Merkezi'nde yapılan ve coşkulu bir kalabalığın katıldığı toplantı ile gövde gösterisi yapan Osman Özçelik, seçimlerde ne kadar iddialı olduğunu ortaya koydu. Tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada dürüstlük ve adalet kavramlarına vurgu yapan Özçelik, konuşmasıyla da büyük takdir topladı. ( Haber MERKEZİ)
Kaynak: Haber MERKEZİ
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.