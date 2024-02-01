Toplantının yankıları devam ediyor

Alanya Kültür Merkezi'nde yapılan ve coşkulu bir kalabalığın katıldığı toplantı ile gövde gösterisi yapan Osman Özçelik, seçimlerde ne kadar iddialı olduğunu ortaya koydu. Tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada dürüstlük ve adalet kavramlarına vurgu yapan Özçelik, konuşmasıyla da büyük takdir topladı. ( Haber MERKEZİ)

Kaynak: Haber MERKEZİ