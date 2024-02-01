01 Şub 2024 - 03:46- Siyaset G:

Yücel startı bugün veriyor

ABONE OL Google News Sayfamız

CUMHUR İttifakı, yerel seçim startını bugün Kestel’den verecek.

Yücel startı bugün veriyor mask
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Cumhur İttifakı’nın Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hakan Tütüncü ile Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, bugün saat 19.00’da Kestel Düğün Salonu’nda vatandaşlarla buluşacaklar. AK Parti Antalya İl Başkanı Ali Çetin’in de katılacağı toplantıya tüm vatandaşları davet eden AK Parti Alanya İlçe Başkanı Mehmet Şarani Tavlı, “31 Mart, eser ve hizmet belediyeciliğinin yükselişinin sembolü olacaktır. Antalya ve Alanya, Türkiye Yüzyılı belediyeciliğinin öncülüğünü yapacak” dedi.


YÜCEL'DEN DAVET


Alanya Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Adayı Adem Murat Yücel de bugün saat 19.00'da başlayacak Kestel Düğün Salonundaki toplantıya tüm Alanya halkını davet etti. ( Haber MERKEZİ)

Kaynak: Haber MERKEZİ

# Saat, türkiye, Alanya, İlçe, haber, Antalya, başkan, Belediye

01 Şub 2024 - 03:46 - Siyaset

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Rusların Türkiye ilgisi büyüyor mask
Rusların Türkiye ilgisi büyüyor
Bahçeli'den Can Atalay açıklaması geldi! mask
Bahçeli'den Can Atalay açıklaması geldi!
Akşener'den CHP'ye 'billboard' tepkisi! Bizi sansürlemek isteyen Beştepe değil Saraçhane mask
Akşener'den CHP'ye 'billboard' tepkisi! Bizi sansürlemek isteyen Beştepe değil Saraçhane
Yücel startı yarın veriyor mask
Yücel startı yarın veriyor
CHP'den gövde gösterisi mask
CHP'den gövde gösterisi
Alara'da Şahin manifestosu: İnancımız ve desteğimiz tam mask
Alara'da Şahin manifestosu: İnancımız ve desteğimiz tam
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber