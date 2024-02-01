Yücel startı bugün veriyor

Cumhur İttifakı’nın Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hakan Tütüncü ile Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, bugün saat 19.00’da Kestel Düğün Salonu’nda vatandaşlarla buluşacaklar. AK Parti Antalya İl Başkanı Ali Çetin’in de katılacağı toplantıya tüm vatandaşları davet eden AK Parti Alanya İlçe Başkanı Mehmet Şarani Tavlı, “31 Mart, eser ve hizmet belediyeciliğinin yükselişinin sembolü olacaktır. Antalya ve Alanya, Türkiye Yüzyılı belediyeciliğinin öncülüğünü yapacak” dedi.



YÜCEL'DEN DAVET



Alanya Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Adayı Adem Murat Yücel de bugün saat 19.00'da başlayacak Kestel Düğün Salonundaki toplantıya tüm Alanya halkını davet etti. ( Haber MERKEZİ)

Kaynak: Haber MERKEZİ