Adım adım düğün salonuna

MUHTAR Bülbül, yaptığı açıklamada, projenin parkelerinden peyzaj çalışmalarına, elektrik altyapısından genel tamamlanma sürecine kadar birçok aşamada ilerleme kaydedildiğini belirtti. Muhtar Bülbül, düğün salonu projesinin önemli bir ihtiyacı karşılayacağını vurgulayarak, "Peyzaj çalışmalarımız doğayla uyumlu ve estetik bir görünüm sağlamak adına planlanıyor. Elektrik altyapısı ise güvenlik ve konforu ön planda tutacak şekilde düzenleniyor. Tüm bu çalışmalar, mahallemizin sosyal ve kültürel hayatına olumlu katkılarda bulunacak bir tesisin temellerini atmamıza yardımcı oluyor" şeklinde konuştu.
KATKI SAĞLAYACAK
Projenin hızlı bir şekilde tamamlanması için ellerinden gelen çabayı gösterdiklerini ifade eden Muhtar Bülbül, mahalle sakinlerine düğün salonu projesinin tamamlanmasıyla birlikte daha güzel ve organize etkinliklere ev sahipliği yapabileceklerini söyledi. Ayrıca, projenin mahalle ekonomisine de olumlu etkiler sağlayacağını belirterek, istihdam olanakları yaratılacağını ve yerel esnafın da bu süreçten faydalanacağını dile getirdi.
TEŞEKKÜR ETTİ
Son olarak Muhtar Bülbül, mahalle sakinlerinden gelen destek ve anlayışın projenin başarılı bir şekilde tamamlanmasında büyük önem taşıdığını vurgulayarak, destekleri için Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ve mahalle halkına teşekkür etti. Bülbül, düğün salonu projesinin haziran ayı sonuna kadar biteceğini belirtti. ( Haber MERKEZİ)
Kaynak: Haber MERKEZİ
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.