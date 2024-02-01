İngiltere'den Türkiye'ye seyahat uyarısı

İngiltere Dışişleri Bakanlığı Türkiye’ye seyahat edecek olan İngiliz vatandaşlarına yönelik güvenlik tavsiyelerini güncelledi ve bölgeyi ziyaret edecek olanlara dikkatli olma çağrısında bulundu. Yapılan açıklamada, “28 Ocak 2024 sabahı İstanbul’un Sarıyer ilçesindeki Santa Maria Kilisesi’nde bir olay meydana gelmiştir” denildi. Buna ek olarak, İngiliz hükümeti, Türkiye’nin bazı bölgelerine seyahat edilmemesini ve özellikle de Suriye sınırına 10 kilometre mesafedeki bölgelerden kaçınılmasını tavsiye etti. Türkiye’de terörist saldırıların “çok muhtemel” olduğunu belirten Dışişleri Bakanlığı, özellikle büyük şehirlerde ve turistik bölgelerde dikkatli olunması gerektiğini ifade etti. Seyahat edenlere, yerel güvenlik yetkililerinin tavsiyelerine uymaları, güvenlik durumuyla ilgili medya haberlerini takip etmeleri ve havaalanlarında güvenlik yetkilileriyle işbirliği içinde olmaları konusunda uyarıda bulunuldu. Ayrıca, terörist gruplar için önemli tarihlerde, özellikle 30 Mart-20 Nisan, 15 Ağustos ve 19 Aralık tarihlerinde dikkatli olunması gerektiği vurgulandı. (Kaynak: Turizm Ajansı)

Kaynak: Turizm Ajansı