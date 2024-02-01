Rusların Türkiye ilgisi büyüyor

Coral Travel ve Gloria Hotels Moskova'da seyahat acentalarının temsilcilerini iş etkinliğinde bir araya getirdi. Etkinliğe Türkiye'nin Rusya Federasyonu Büyükelçisi Tanju Bilgiç ve Türkiye'nin Rusya Büyükelçiliği Kültür ve Turizm Ataşesi İlker Özkan da katıldı. Etkinliğin açılışında konuşan Coral Travel Genel Müdürü Ercüment Ünalan Rusya'dan Türkiye'ye yönelik turist akışının her geçen yıl arttığını söyledi. Rusların Türkiye'ye olan ilgisinin büyük olduğunu belirten Ünalan tur operatörleri için 2024 yılının 2023'ten daha başarılı geçmesini öngördüklerini söyledi. Türkiye'nin Rusya Büyükelçiliği Kültür ve Turizm Ataşesi İlker Özkan da 2023 yılında en az 6,3 milyon Rus turistin Türkiye'yi ziyaret ettiğini söyledi. Özkan 2024 yılında Türk tatil yerlerinde daha fazla Rus turistin tatil yapmasının beklendiğini dile getirdi. Gloria Hotels & Resorts ağının satış departmanı temsilcisi Marina Hadzhioğlu, tur operatörü Coral Travel'ın önemli stratejik ortakları olduğunu ve Coral Elite Hizmet konseptinin VIP müşterilerle çalışırken çok iyi sonuçlar verdiğini kaydetti. (Kaynak: Turizm Güncel)

Kaynak: Turizm Güncel