Korkunç kaza! Tanker ile otomobil çarpıştı

Ankara istikametine giden R.A. idaresindeki otomobil ile aynı yönde ilerleyen Y.M. yönetimindeki tanker çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle otomobilin sürücü R.A. ile aynı araçtaki H.N. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, otomobilde sıkışan R.A. ile. H.N'yi buluduğu yerden kapıyı keserek çıkardı. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: DHA