Korkunç kaza! Tanker ile otomobil çarpıştı

Ankara istikametine giden R.A. idaresindeki otomobil ile aynı yönde ilerleyen Y.M. yönetimindeki tanker çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle otomobilin sürücü R.A. ile aynı araçtaki H.N. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, otomobilde sıkışan R.A. ile. H.N'yi buluduğu yerden kapıyı keserek çıkardı. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: DHA
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.