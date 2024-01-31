31 Oca 2024 - 23:40- Asayiş G:

Korkunç kaza! Tanker ile otomobil çarpıştı

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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, Anadolu Otoyolu'nda tanker ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi ağır yaralandı.

Korkunç kaza! Tanker ile otomobil çarpıştı mask
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Ankara istikametine giden R.A. idaresindeki otomobil ile aynı yönde ilerleyen Y.M. yönetimindeki  tanker çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle otomobilin sürücü R.A. ile aynı araçtaki H.N. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, otomobilde sıkışan R.A. ile. H.N'yi buluduğu yerden kapıyı keserek çıkardı. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: DHA

# sağlık, Polis, Otomobil, sevk

31 Oca 2024 - 23:40 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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