- Asayiş

Kontrolden çıkan otomobil direğe çarptı

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Hatay'ın Hassa ilçesinde aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

31 Oca 2024 - 23:14 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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