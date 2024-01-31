Kontrolden çıkan otomobil direğe çarptı

Gaziantep-Hassa kara yolu Ardıçlı Mahallesi'nde, A.Ç. idaresindeki otomobil, kontrolden çıkarak refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan A.Ç, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı