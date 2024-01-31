31 Oca 2024 - 23:08- Gündem G:

Otomobil kontrolden çıktı, maket polis aracına çarptı

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Bursa'da bir otomobil kontrolden çıktı, yol kenarında bulunan maket polis arabasına çarptı. Kazada 2 kişi yalandı.

Otomobil kontrolden çıktı, maket polis aracına çarptı mask
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Bursa’nın Orhangazi ilçesinde ana yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, yol kenarında yer alan maket polis aracına çarptı. Kazada otomobilde bulunan 2 kişi hafif şekilde yaralandı.

Kaza saat 19.00 sıralarında Bursa'nın Orhangazi ilçesi Yalova Karayolu'nda meydana geldi. Bursa'dan Yalova istikametine giden Umutcan C. (25) yönetimindeki 58 EL 571 plakalı otomobil, Orhangazi girişinde kontrolden çıktı. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil savrularak, yol kenarına  Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından konulan polis aracı maketine çarptı. Kazada otomobilde yolcu olarak bulunan Umutcan K. (26) ve Can M. (29) hafif şekilde yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA

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31 Oca 2024 - 23:08 DHA Bursa- Gündem

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