Harun Tekin ‘Özel yetenek vizesi’ ile Londralı oldu

Mor ve Ötesi’nin solisti Harun Tekin, küresel başarılarına bir yenisini ekleyerek İngiltere’den aldığı ‘Global Talent Visa’ ile Londra’da kendine yeni bir düzen kuruyor. ‘Global Talent Visa’, Birleşik Krallık tarafından, yetenekli ve öne çıkan profesyonellere verilen bir göçmen vizesi. Bu vize, bilim, teknoloji, mühendislik, matematik, dijital teknoloji, kültür ve sanat gibi alanlarda uluslararası düzeyde başarı gösteren bireyleri çekmek ve desteklemek amacıyla tasarlanmış.
Ünlü sanatçı da aldığı bu özel vize sayesinde İngiltere’de müzik kariyerine uluslararası bir boyut kazandırmayı hedefliyor. Harun Tekin’in Londra serüvenine, sevgilisi ünlü oyuncu Melisa Sözen de dahil olacak tabii ki! Çift, Londra’da yeni bir yaşam kurmak üzere ev tuttu ve burada geçirecekleri zaman içerisinde hem bireysel projelerine odaklanacaklar hem de müzik dünyasına yepyeni eserler kazandırmak için çalışmalara başlayacaklar.
‘Global Talent Visa’, Harun Tekin’e İngiltere’de uzun vadeli çalışma ve yaşam imkânı sunarak, müzik kariyerini uluslararası arenada daha da güçlendirmesi için bir fırsat tanıyacak.
Kaynak: HÜRRİYET
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.