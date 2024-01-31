Alanya'da rekor promosyon anlaşması

Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan ihaleyi; bir defada peşin ödenmek üzere kişi başı 30.000 lira ile Alanya Yapı Kredi Merkez Şubesi kazandı. İhale sürecini; İlçe Milli Eğitim müdürlüğü'nün tüm sendika başkanları ile şeffaf bir şekilde birlikte yürüttüğü ve bu başarıya ulaşıldığı öğrenildi.

Kaynak: Haber Merkezi