Alanya'da rekor promosyon anlaşması

Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan ihaleyi; bir defada peşin ödenmek üzere kişi başı 30.000 lira ile Alanya Yapı Kredi Merkez Şubesi kazandı. İhale sürecini; İlçe Milli Eğitim müdürlüğü'nün tüm sendika başkanları ile şeffaf bir şekilde birlikte yürüttüğü ve bu başarıya ulaşıldığı öğrenildi.
Kaynak: Haber Merkezi
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.