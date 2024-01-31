Son dakika! FED faiz kararını açıkladı

Fed 2 gün süren toplantısında politika faizinde değişikliğe gitmedi. Politika faizi yüzde 5,25-5,50 ile 22 yılın zirvesinde kaldı. Karar oy birliğiyle alındı.

Fed faiz artırımlarının bittiği ancak faiz indirimine hazır olmadıkları sinyali verdi.

Para politikası metninden “enflasyon kontrol altına alına kadar faiz artırımı olabileceği” ifadesi çıkarıldı. Ancak yetkililer enflasyonun hala bankanın yüzde 2’lik hedefinin üzerinde seyrettiğini belirterek henüz faiz indirimi planı olmadığı mesajı verdi.

Son göstergelerin ekonomik aktivitenin sağlam hızla genişlediğine işaret ettiği belirtilirken “İstihdam kazanımları geçen yılın başından bu yana yavaşladı ancak güçlü kalmayı sürdürdü. Enflasyon geçtiğiniz yıl yumuşadı ancak yüksek kalmayı sürdürüyor” değerlendirmesi yapıldı.

Metinde “Fed hedeflere yönelik risklerin daha iyi bir dengeye doğru gittiğini değerlendiriyor” ifadesi yer aldı.

Fed son olarak Temmuz 2023’te faiz artırmış, son 3 toplantıyı ise pas geçmişti.

Kaynak: bloomberght