Feci olay! Polis aracından yola atladı

Aile içi şiddet konusuyla ilgili Emniyet müdürlüğünün ana giriş kapısına çocukları ile beraber bir çift geldi. İfadelerinin alınması üzere polis merkezine götürülmesi için baba ve oğul bir araca, kadın ise başka bir ekip aracına bindirildi.
PSİKOLOJİK SORUNLARI OLDUĞU İDDİA EDİLDİ
Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen G.A. adlı kadın, ekip aracı seyir halindeyken aracın arka kapısını açarak, yola atladı. Bu sırada arkadan gelen başka bir aracın çarptığı kadın olay yerinde hayatını kaybetti. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü, konuyla ilgili incelemenin başlatıldığını duyurdu.
Kaynak: DHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.