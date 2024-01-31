- Asayiş

Feci olay! Polis aracından yola atladı

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Ankara'da polis aracından atlayan kadın, arkadan gelen başka bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Feci olay! Polis aracından yola atladı mask
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Aile içi şiddet konusuyla ilgili Emniyet müdürlüğünün ana giriş kapısına çocukları ile beraber bir çift geldi. İfadelerinin alınması üzere polis merkezine götürülmesi için baba ve oğul bir araca, kadın ise başka bir ekip aracına bindirildi.

PSİKOLOJİK SORUNLARI OLDUĞU İDDİA EDİLDİ

Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen G.A. adlı kadın, ekip aracı seyir halindeyken aracın arka kapısını açarak, yola atladı. Bu sırada arkadan gelen başka bir aracın çarptığı kadın olay yerinde hayatını kaybetti. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü, konuyla ilgili incelemenin başlatıldığını duyurdu. 

Kaynak: DHA

# Emniyet, Polis, Gelen, ilgili, aile

31 Oca 2024 - 20:50 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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