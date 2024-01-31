- Asayiş

Markette olay! İki grup bıçaklarla birbirine saldırdı

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Ankara'nın Keçiören ilçesinde, dün market sahibi Serdar İ. ile iki kadın arasında tartışma çıktı. Tartışma sonrası, kadınların yakınları kalabalık grup olarak markete gelip, iş yeri sahibi ve çalışanlarla kavga etti. İki grup arasında yaşanan arbede sırasında bıçaklanan 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralanırken, 6 şüpheli gözaltına alındı.

Markette olay! İki grup bıçaklarla birbirine saldırdı mask
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Dün alışveriş yapmak üzere markete gelen iki kadın ile market sahibi Serdar İ. arasında sebebi henüz bilinmeyen sebeple tartışma çıktı. İddiaya göre kadınların yaşanan tartışmayı yakınlarına anlatması üzerine bugün, yaklaşık 10 kişi araçlarla markete geldi.

10 KİŞİ KAVGAYA MARKETE GELDİ

Öfkeli kalabalık ile market sahibi Serdar İ. ile çalışanlar arasında bıçaklı kavga çıktı. Bağrışma seslerini duyan çevredekiler, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine adrese giden sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde arbede sırasında bıçaklanan 1 kişinin hayatını kaybettiği belirlenirken, yaralanan 2 kişi ise ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

6 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI 

Olayla ilgili polis ekiplerinin yaptığı araştırmada kavgaya karıştığı belirlenen 6 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: DHA

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31 Oca 2024 - 21:30 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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