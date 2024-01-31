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THY'nin 58 uçuşu iptal edildi

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Türk Hava Yolları(THY), Almanya'da havalimanlarında görevli güvenlik ve yer hizmetleri çalışanlarının gerçekleştireceği grev dolayısıyla ülkedeki birçok şehre yarın için planlanan uçuşlarda iptal edilen sefer sayısının 58'e ulaştığını duyurdu.

THY'nin 58 uçuşu iptal edildi mask
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THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamada,  Almanya'daki havalimanlarında güvenlik ve yer hizmetleri personellerinin gerçekleştireceği grev nedeniyle yarın için planlanan İstanbul Havalimanı, Sabiha Gökçen Havalimanı ve Ankara Esenboğa Havalimanı kalkışlı-varışlı olarak 58 seferin iptal olduğu bildirildi.  

Kaynak: DHA

# İstanbul, Yer

31 Oca 2024 - 21:28 - Dünya

Mahreç  Haber Merkezi

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