Cinsiyet değiştiren ünlü oyuncu jartiyerle poz verdi

Meli Bendeli 1 ayda 5 ameliyat geçiren ve değişimiyle dikkat çeken son paylaşımıyla hayli şaşırttı. Başarılı oyuncu sosyal medya hesabından jartiyerli pozlarını paylaştı. İç çamaşırlarıyla poz veren oyuncuya eleştirel yorumlar geldi.

ELEŞTİRİ YAĞMURUNA TUTULDU

Takipçilerinden bazıları paylaşıma "Neden bu hallere giriyorsun?", "Ne gerek var böyle pozlara", "Neden bu hallere girme gereği duyuyorsun?" eleştirilerinde bulundu.

MASRAFLI OLDUĞU İTİRAF ETMİŞTİ

Değişim sürecinin çok masraflı olduğunu söyleyen Bendeli, “Bu işler masraf işleridir, aylık benim 1500 TL hormon masrafım var. Zamanı, koşulları bekledim, beklerken de 30 yaşına geldim” sözleriyle dikkat çekmişti.

Kaynak: Haber Merkezi