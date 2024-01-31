Antalya ve Alanya sahillerine vuran cesetler bu çocuklar mı? Tüyleri diken diken eden inanılmaz iddialar

Sosyal medyada paylaşılan bir görüntünün altından tüyler ürpeten iddia ortaya çıktı. Özbekistan'da meydana gelen olayda 25 çocuğun 4 kişilik bir otomobile sıkışarak yolculuk yapmaları görünüyor.

Son günlerde Antalya ve Alanya kıyılarına vuran cansız bedenler de gündemi uzun zamandır meşgul ediyor. Kaçak göçmenlerin olduğu teknenin battığı iddia edilse de diğer kıyılarda böyle bir vakanın görülmemesi herkesi tedirgin etti. Ortaya atılan iddia ise hem söz konusu video hem de bu durumu içine alıyor.

TÜYLER ÜRPETEN İDDİA

Söz konusu görüntülerde öğretmenin öğrencileri alıp okula götürdüğü söylense de arkasından ortaya atılan iddialar tüyler ürpetti. 25 çocuğun taşıyan öğretmenin şüpheli hareketlerinden dolayı gözaltına alındığı ve sorgulanmasında çocukların cinsel amaçlar, organ toplama ve adrenochrome amacıyla satılacağını itiraf ettiği iddia edildi.

İDDİA HAKKINDA AÇIKLAMA

Teyit.org'da yer alan açıklamada ise söz konusu görüntülerle ilgili Buhara bölgesinde özel bir anaokulu öğretmeninin 25 çocuğu hususi arabasına sıkıştırarak okuldan eve taşıdığı belirtilmiş ve 16 Eylül 2023’de yaşanan olayda çocuklarını tehlikeye atıp, bu şekilde okula götürülmesine izin veren aileler polis merkezine çağrılıp uyarılmış. İddia edilen herhangi bir kaçırma durumu olmadığı belirtilmiş.

Kaynak: Haber Merkezi