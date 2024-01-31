31 Oca 2024 - 19:39- Gündem G:

Antalya ve Alanya sahillerine vuran cesetler bu çocuklar mı? Tüyleri diken diken eden inanılmaz iddialar

ABONE OL Google News Sayfamız

Özbekistan'da 4 kişilik bir otomobil içinden 25 kişinin çıkması ülke gündemi ve dünya gündemine oturdu. Türkiye'de de son günlerde Antalya ve Alanya kıyılarına vuran cansız bedenlerle de ilgili ortaya tüyler ürpeten iddialar atıldı.

Video için play'e tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Sosyal medyada paylaşılan bir görüntünün altından tüyler ürpeten iddia ortaya çıktı. Özbekistan'da meydana gelen olayda 25 çocuğun 4 kişilik bir otomobile sıkışarak yolculuk yapmaları görünüyor.

Son günlerde Antalya ve Alanya kıyılarına vuran cansız bedenler de gündemi uzun zamandır meşgul ediyor. Kaçak göçmenlerin olduğu teknenin battığı iddia edilse de diğer kıyılarda böyle bir vakanın görülmemesi herkesi tedirgin etti. Ortaya atılan iddia ise hem söz konusu video hem de bu durumu içine alıyor. 

TÜYLER ÜRPETEN İDDİA

Söz konusu görüntülerde öğretmenin öğrencileri alıp okula götürdüğü söylense de arkasından ortaya atılan iddialar tüyler ürpetti. 25 çocuğun taşıyan öğretmenin şüpheli hareketlerinden dolayı gözaltına alındığı ve sorgulanmasında çocukların cinsel amaçlar, organ toplama ve adrenochrome amacıyla satılacağını itiraf ettiği iddia edildi.

İDDİA HAKKINDA AÇIKLAMA

Teyit.org'da yer alan açıklamada ise söz konusu görüntülerle ilgili Buhara bölgesinde özel bir anaokulu öğretmeninin 25 çocuğu  hususi arabasına sıkıştırarak okuldan eve taşıdığı belirtilmiş ve 16 Eylül 2023’de yaşanan olayda çocuklarını tehlikeye atıp, bu şekilde okula götürülmesine izin veren aileler polis merkezine çağrılıp uyarılmış. İddia edilen herhangi bir kaçırma durumu olmadığı belirtilmiş. 

Kaynak: Haber Merkezi

# Sosyal, Polis, Gelen, Son, ilgili, Alanya, Yer, Antalya

31 Oca 2024 - 19:39 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Bir Seçil Erzan vakası daha: Emekli banka müdürü, yüksek fon vaadiyle dolandırdı mask
Bir Seçil Erzan vakası daha: Emekli banka müdürü, yüksek fon vaadiyle dolandırdı
MSB duyurdu: 4 terörist etkisiz hale getirildi mask
MSB duyurdu: 4 terörist etkisiz hale getirildi
Son Dakika! Marmara'da korkutan deprem: İstanbul diken üstünde mask
Son Dakika! Marmara'da korkutan deprem: İstanbul diken üstünde
ALKÜ GES ile yılda bin 207 ton karbon salınımı önlenecek mask
ALKÜ GES ile yılda bin 207 ton karbon salınımı önlenecek
6 Şubat depreminde hayatını kaybeden vatandaşlar Alanya’da anılacak mask
6 Şubat depreminde hayatını kaybeden vatandaşlar Alanya’da anılacak
Eurovision'da İsrail tartışması: İsveçli müzisyenlerden açık mektup mask
Eurovision'da İsrail tartışması: İsveçli müzisyenlerden açık mektup
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber