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Malatya'da korkutan deprem

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Malatya'nın Pütürge ilçesinde 3,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 5 kilometre olarak ölçüldü.

31 Oca 2024 - 19:50 - Gündem

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