- Asayiş

15 yıl hapis cezasıyla aranıyordu; yakalandığı yer 'pes' dedirtti

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İzmir'de biri dolandırıcılık, diğeri ise uyuşturucu ticareti suçlarından haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan 2 hükümlü, polisin operasyonlarıyla yakalandı. Hükümlülerden Ö.Ö.'nün saklandığı yer ise herkesi şaşırttı.

15 yıl hapis cezasıyla aranıyordu; yakalandığı yer 'pes' dedirtti mask
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İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri Büro Amirliği ekipleri, 'Dolandırıcılık' suçundan hakkında 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ö.Ö.'nün Konak ilçesinde bir evde olduğunu tespit etti.

KÜMESE SAKLANDI

Ekiplerin geldiğini fark edip kümese saklanan Ö.Ö., evi arayan polisler tarafından bulunup yakalandı. Öte yandan, 'Uyuşturucu ticareti' suçundan hakkında 15 yıl 6 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan V.B. de saklandığı evde yakalandı. Ö.Ö. ve V.B.'nin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. 

Kaynak: DHA

# Emniyet

31 Oca 2024 - 19:26 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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