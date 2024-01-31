15 yıl hapis cezasıyla aranıyordu; yakalandığı yer 'pes' dedirtti

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri Büro Amirliği ekipleri, 'Dolandırıcılık' suçundan hakkında 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ö.Ö.'nün Konak ilçesinde bir evde olduğunu tespit etti.
KÜMESE SAKLANDI
Ekiplerin geldiğini fark edip kümese saklanan Ö.Ö., evi arayan polisler tarafından bulunup yakalandı. Öte yandan, 'Uyuşturucu ticareti' suçundan hakkında 15 yıl 6 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan V.B. de saklandığı evde yakalandı. Ö.Ö. ve V.B.'nin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
Kaynak: DHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.