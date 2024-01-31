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Soner Sarıkabadayı'nın ikizi çıktı

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Süper Lig ekiplerinden Ankaragücü 1,5 yıllık sözleşme imzaladığı 32 yaşındaki İtalyan futbolcu Riccardo Saponara ile sanatçı Soner Sarıkabadayı'nın benzerliği dikkat çekti.

Soner Sarıkabadayı'nın ikizi çıktı mask
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Süper Lig ekibi Ankaragücü, Hellas Verona'dan 32 yaşındaki İtalyan futbolcu Riccardo Saponara le 1,5 yıllık sözleşme imzaladı. Saponara'nın ünlü popçu Soner Sarıkabadayı'ya olan benzerliği dikkat çekti ve sosyal medyada gündem oldu.

'BURAYA KUPALAR KAZANMAYA GELDİM'

Durumun farkına varan Soner Sarıkabadayı da Twitter hesabından Ankaragücü'nün yaptığı Saponara'nın ilk antrenmanı paylaşımını alıntıladı ve "Buraya kupalar kazanmaya geldim" diye yazdı. Ankaragücü taraftarları Saponara ile Sarıkabadayı'yı bir araya getirmek için harekete geçti.

Kaynak: Haber Merkezi

# Sosyal

31 Oca 2024 - 19:16 - Magazin

Mahreç  Haber Merkezi

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