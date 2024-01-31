- Asayiş

Ankara'da çaldılar İzmir'de yakalandılar

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Ankara'da çaldıkları otomobilin plakasını değiştiren 4 kişi, parçalarını sökerek satmak üzere gittikleri İzmir'de polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Ankara'da çaldılar İzmir'de yakalandılar mask
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Çankaya ilçesinde 28 Ocak'ta otomobilin çalınması ihbarı üzerine Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri inceleme başlattı. Yapılan çalışma sonucu otomobilin plakasının başka bir araçla değiştirildiği belirlendi.

ARACI SÖKÜP SATMAK İSTEMİŞLER

Polis izini sürdüğü şüphelileri, araçla birlikte İzmir'in Konak ilçesinde yakaladı. Aracı söküp, parçalarını satmak üzere İzmir'e götürdüğü belirlenen şüpheliler, gözaltına alındı. Karakoldaki sorgusunun ardından 4 şüpheli, adliyeye sevk edildi. 

Kaynak: DHA

# Polis, sevk, Emniyet, Ocak, İzmir

31 Oca 2024 - 18:55 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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