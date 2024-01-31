Ankara'da çaldılar İzmir'de yakalandılar

Çankaya ilçesinde 28 Ocak'ta otomobilin çalınması ihbarı üzerine Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri inceleme başlattı. Yapılan çalışma sonucu otomobilin plakasının başka bir araçla değiştirildiği belirlendi.
ARACI SÖKÜP SATMAK İSTEMİŞLER
Polis izini sürdüğü şüphelileri, araçla birlikte İzmir'in Konak ilçesinde yakaladı. Aracı söküp, parçalarını satmak üzere İzmir'e götürdüğü belirlenen şüpheliler, gözaltına alındı. Karakoldaki sorgusunun ardından 4 şüpheli, adliyeye sevk edildi.
Kaynak: DHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.