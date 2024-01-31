Sibel Kekilli'nin son hali şaşırttı

2004 yılında Fatih Akın'ın 'Duvara Karşı' filmindeki harika performansıyla hafızalara kazınan Türk asıllı Alman oyuncu Sibel Kekilli uzun yıllardır yurt dışında yaşıyor. Game of Thrones'daki başarılı oyunculuğuyla da bir dönem adından söz ettirdi.

'HİÇ YAŞLANMIYOR'

Son olarak "Dünyaya ve politikaya bakarsanız, insanlar her yerde sağa doğru gidiyor ve bu beni gerçekten korkutuyor" açıklamasıyla gündeme gelen Sibel Kekilli sosyal medyayı oldukça aktif kullanıyor. Son halini görenler ise epey şaşırdı. Güzelliğinden birşey kaybetmediğini ve adeta hiç yaşlanmadığına dair yorumlarda bulundular.

Kaynak: Haber Merkezi