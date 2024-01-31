Ramazan Hoca öldürüldü: Sosyal medyada ilginç konuşmaları ile tanınıyordu

Diyarbakır’da halk arasında “Ramazan Hoca” diye bilinen Ramazan Pişkin, 8 aydan bu yana yaşadığı İstanbul Fatih’te bulunan kendisine ait çay ocağında cansız bedeni bulundu.

Pişkin'in Eczacı komşusunun ihbarı üzerine olay yerine gelen güvenlik güçleri soruşturma başlattı.

Çay ocağı içerisinde yapılan incelemede Ramazan Pişkin'in bıçakla öldürüldüğü kaydedildi.

Cinayetin aydınlatılması amacıyla çevrede bulunan kamera kayıtları inceleme altına alındı.

Konuya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da olayla ilgili soruşturma başlattı.

Diyarbakır'da küçük yaşlardan itibaren araştırıp öğrendiği bilgileri Ulu Cami'de vatandaşlara anlatarak sembol isim haline gelen Ramazan Pişkin, halk arasında “Filozof Ramazan” ve Ramazan Hoca” olarak da biliniyordu.

Diyarbakır’ın sevilen simalarından olan Pişkin, akıl sağlığı yerinde olmadığı gerekçesiyle Elazığ Fetih Sekin Şehir Hastanesi Psikiyatri Bölümünde tedavi altına alınmıştı.

47 yaşındaki Pişkin’in hastaneye yatırılması sosyal medyada #RamazanHocaYalnızDeğildir etiketiyle gündem olmuştu.

Kaynak: Haber Merkezi