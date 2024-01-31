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Kıvanç Tatlıtuğ o iddialara son noktayı koydu

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Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, eşi Başak Dizer ve oğlu Kurt Efe ile Londra'ya tanışınacaklarına yönelik yapılan haberlerle ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaparak durumu yalanladı.

Kıvanç Tatlıtuğ o iddialara son noktayı koydu mask
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Tatlıtuğ X'ten yaptığı açıklamada hakkında çıkan haberlere itibar edilmemesini isteyen Tatlıtuğ,  tüm işlerinin burada olduğunu ve çalışmaya devam ettiğinin altını çizdi.  Tatlıtuğ paylaşımında şu ifadeleri kullandı: 

'HABERLERE İTİBAR ETMEYİN'

“Kaçıyorlar ülkeden, çocuklarının eğitimi için Londra’ya taşınıyorlar' haberi doğru değildir. Hayır taşınmıyoruz. Film, dizi, reklam projelerim burada ve ben burada çalışmaya devam ediyorum. Ayrıca oğlum daha 21 aylık. Bu haberlere itibar etmeyin. Sevgiler"

Kaynak: Haber Merkezi

# devam, dizi

31 Oca 2024 - 18:08 - Magazin

Mahreç  Haber Merkezi

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