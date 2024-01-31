Kıvanç Tatlıtuğ o iddialara son noktayı koydu

Tatlıtuğ X'ten yaptığı açıklamada hakkında çıkan haberlere itibar edilmemesini isteyen Tatlıtuğ, tüm işlerinin burada olduğunu ve çalışmaya devam ettiğinin altını çizdi. Tatlıtuğ paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
'HABERLERE İTİBAR ETMEYİN'
“Kaçıyorlar ülkeden, çocuklarının eğitimi için Londra’ya taşınıyorlar' haberi doğru değildir. Hayır taşınmıyoruz. Film, dizi, reklam projelerim burada ve ben burada çalışmaya devam ediyorum. Ayrıca oğlum daha 21 aylık. Bu haberlere itibar etmeyin. Sevgiler"
Kaynak: Haber Merkezi
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.