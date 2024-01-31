31 Oca 2024 - 18:02- Gündem G:

Alanya'da Mehmet Şahin videosuna organize saldırı: Sosyal medyadan spamlandı

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İYİ Parti Alanya Belediye Başkan Adayı Mehmet Şahin'in çocukluk yıllarında çıraklık ve kalfalık yaptığı Alanya Sanayi Sitesi'ndeki kalabalık buluşmasına ilişkin video, organize saldırı sonucu spamlandı

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ŞAHİN, Alanya Sanayi Sitesi'nde esnaf, çırak ve kalfalar ile bir araya geldi. Büyük ve coşkulu bir kalabalık tarafından karşılanan Şahin, her bir sanayi esnafı ile ayrı ayrı selamlaşarak ilgilendi. Alanya’nın ve sanayinin çözüm bekleyen sorunları ile ilgili fikir alışverişinde bulunan Şahin'e desteğin her geçen gün arttığını gösteren video, Şahin'in her etkinliğinde olduğu gibi sosyal medya kanallarında paylaşıldı.
Ancak yoğun kalabalık içeren video, bir süre sonra sosyal paylaşım siteleri Facebook ve Instagram'da spamlendi. Şahin'in sevenleri bu durumu "Şahin'e desteğin artışını Alanya halkına göstermek istemeyenlerin oyunu" şeklinde yorumladı.

SPAM NE DEMEK?

Spam kelimesinin İngilizce'deki sözlük anlamı "İstenmeyen" şeklindedir. Bu kelime, başlangıçta reklam içerikli, rahatsız edici ya da sahte içerikli e-mailleri ifade etmek üzere kullanılırken zamanla daha geniş bir kullanım alanı bulmuştur. Instagram başta olmak üzere sosyal medya kanallarında açılan ve diğer kullanıcıları rahatsız eden sahte hesapları bildirmek için de spam kullanılır. Zaman zaman büyük bir kitlenin, hedef aldıkları hesapları 'Spam' olarak işaretleyip hesabı ya da içeriği kaldırmasına da 'Spamlama' deniyor. (Ramazan ÖZDEMİR)

Kaynak: Haber Merkezi

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31 Oca 2024 - 18:02 - Gündem

Mahreç  Ramazan Özdemir

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