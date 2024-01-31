- Asayiş

İki aile arazi yüzünden taşlarla sopalarla birbirlerine saldırdı

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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, kuzenlerin silahlı kavgasında 3 kişi yaralandı.

İki aile arazi yüzünden taşlarla sopalarla birbirlerine saldırdı mask
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Siverek ilçesi Kale Mahallesi'nde, arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumetli olan İren ailesi fertleri arasında, bugün öğleden sonra, çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada kim tarafından ateşlendiği bilinmeyen tabancadan çıkan mermilerin hedefi olan Bedir İren (34), Metin İren (37) ve Mehmet İren (22) yaralandı.

2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Olay yerine ihbar üzerine  polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlileri tarafından hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alınırken, polis bölgede geniş güvenlik önlemi aldı. 

Kaynak: DHA

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31 Oca 2024 - 17:12 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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