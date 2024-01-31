Barış Arduç'tan eşine flaş cevap!

Kaan Yıldırım, Erkan Kolçak Köstendil, Derya Karadaş ve Sarp Apak'ın rol aldığı, 'İyi Bir Aile Değiliz' filminin galasına katılanlar arasında oyuncu çift Gupse Özay ile Barış Arduç da katıldı.

"TEKRAR EDİNCE KIYMETİNİ KAYBEDER"

Jan Asya adında bir kızları olan ünlü oyunculardan Gupse Özay, gözde çift olmaları hakkında soru yöneltilince, "Biraz öv beni hayatım" diyerek güldü.

Barış Arduç'un ise Özay'a "Çok defa tekrar edince kendi kıymetini kaybeder. Nazardan değil ama sürekli söylemek bazı şeyleri kıymetini kaybettirir" karşılığını vermesi dikkat çekti.

Barış Arduç, yakın zamanda yaptığı 'eşimin anneliğinden de bana yaptığı eşliğinden de razıyım' açıklamasıyla dikkat çekmişti.

Kaynak: KARAR