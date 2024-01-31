Antalya'da feci kaza. Otomobil sürücüsü, çöp konteyneri sayesinde kurtuldu

Manavgat'ta üniversite istikametine seyir halindeki Şükran Ekşi Genç’in kullandığı otomobil, çöp konteynerine çarptıktan sonra yaya kaldırımından ilerledi ve park halindeki iki otobüse çarptı. Park halindeki otobüsle aydınlatma direğinin arasından çarparak geçerken çöp konteyner sayesinde otomobil şarampole yuvarlanmaktan kurtuldu. Çöp konteynerine çarparak yavaşlayan otomobil, şarampolden yuvarlanmadan durabildi.
SÜRÜCÜ YARALANDI
Kazanın ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü olay yerinde yapılan ilk müdahelesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.