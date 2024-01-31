Kar Antalya'da yüzünü gösterdi

Antalya'da dün geceden bu yana etkili olan kar yağışı sonrasında Antalya'nın yüksek yerlerinde köy yolları kapandı. Antalya Büyükşehir Belediyesi kırsal hizmetler ekipleri de kapanan köy yolları için harekete geçti. Korkuteli, Elmalı, Kumluca ve Kaş'ta yoğun kar yağışı sonrası kapanan yollar iş makineleriyle ulaşıma açıldı.

KAR KALINLIĞI 60 SANTİMETREYİ BULDU

Korkuteli'nde bulunan Naldöken, Taşkesiği ve Tatköy mahallerinde karlı kaplı yollar greyder ve kepçelerle açıldı. Elmalı'da Avdan, İmecik ve Ovacık mahallerinde yaklaşık 60 santimetreyi bulan kar kalınlığı sonrasını kapanan yollarda ekipler tarafından yoğun çalışma yapıldı.

Kaynak: Haber Merkezi