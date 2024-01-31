31 Oca 2024 - 16:46- Gündem G:

Alanya’da 'suç eşyasını satın alma' konusunda bilgilendirme yapıldı

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Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri 'Suç eşyasını satın alma' konusunda broşür dağıtarak bilgilendirme yaptı

Alanya’da 'suç eşyasını satın alma' konusunda bilgilendirme yapıldı mask
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Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü, vatandaşları suç eşyası satın almaktan kaynaklanan mağduriyetlerden korumak amacıyla "Suç Eşyasını Satın Alma" projesini hayata geçirdi. Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği görevlileri, Hacet mahallesinde bulunan ikinci el eşya satışı yapan işletmelere yönelik bilgilendirme çalışmalarını gerçekleştirdi. Proje kapsamında yapılan bilgilendirme etkinliklerinde, işletme sahipleri, çalışanları ve müşterilere bilgi verildi. Bilgilendirme etkinliğinde hırsızlığa konu eşya malzemenin alım satımının yapılmaması, alınan her eşya için ikinci el alım satım belgesi düzenlenmesi, alım ve satım işlemleri esnasında fatura/belge ve kimlik bilgileri ibrazının talep edilmesi, 18 yaşından küçük kişilere hiçbir şekilde alım satım işlemi yapılmaması, güvenlik kamera ve kayıt sisteminin kurulması, çalışır vaziyette bulundurulması, hırsızlık malı olduğu değerlendirilen eşya/malzeme ile satışını yapmak isteyen kişi hakkında kolluk birimine haber verilmesi konularına değinildi.

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31 Oca 2024 - 16:46 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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