Alanya’da 'suç eşyasını satın alma' konusunda bilgilendirme yapıldı

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü, vatandaşları suç eşyası satın almaktan kaynaklanan mağduriyetlerden korumak amacıyla "Suç Eşyasını Satın Alma" projesini hayata geçirdi. Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği görevlileri, Hacet mahallesinde bulunan ikinci el eşya satışı yapan işletmelere yönelik bilgilendirme çalışmalarını gerçekleştirdi. Proje kapsamında yapılan bilgilendirme etkinliklerinde, işletme sahipleri, çalışanları ve müşterilere bilgi verildi. Bilgilendirme etkinliğinde hırsızlığa konu eşya malzemenin alım satımının yapılmaması, alınan her eşya için ikinci el alım satım belgesi düzenlenmesi, alım ve satım işlemleri esnasında fatura/belge ve kimlik bilgileri ibrazının talep edilmesi, 18 yaşından küçük kişilere hiçbir şekilde alım satım işlemi yapılmaması, güvenlik kamera ve kayıt sisteminin kurulması, çalışır vaziyette bulundurulması, hırsızlık malı olduğu değerlendirilen eşya/malzeme ile satışını yapmak isteyen kişi hakkında kolluk birimine haber verilmesi konularına değinildi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.