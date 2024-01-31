Küçük Behiye'yi öldüren saldırgan cezaevinde kendi hayatına son verdi

24 Ocak'ta meydana gelen olayda Suriye uyruklu Levend Macu, demir kapısının camını kırarak girdiği müstakil evdeki Suzan E.'yi yüz ve kolundan toplam 7 bıçak darbesiyle yaraladı. Macu, daha sonra Suzan E.'nin kızı Behiye E.’yi de boğazından ve göğsünden aynı bıçakla yaralayıp, kaçtı.
EVE GİRİP ANNE İLE KIZA SALDIRMIŞTI
Gürültüleri duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan anne-kız, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanede Behiye E. hayatını kaybederken, olaydan 1 gün sonra yakalanan şüpheli, tutuklanmıştı
KENDİNİ ASTI
Levend Macu, dün tutuklu bulunduğu cezaevinde kendini astı. Anne Suzan E.'nin tedavisinin hastanede sürdüğü bildirildi. (DHA)
Kaynak: DHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.