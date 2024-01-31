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Küçük Behiye'yi öldüren saldırgan cezaevinde kendi hayatına son verdi

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İzmir'in Karabağlar ilçesinde demir kapının camını kırarak girdiği evde Behiye E.'yi (12) öldürüp, annesi Suzan E.'yi (34) ağır yaralayan Levend Macu (30), tutuklu bulunduğu cezaevinde kendini astı.

Küçük Behiye'yi öldüren saldırgan cezaevinde kendi hayatına son verdi mask
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24 Ocak'ta meydana gelen olayda Suriye uyruklu Levend Macu, demir kapısının camını kırarak girdiği müstakil evdeki Suzan E.'yi yüz ve kolundan toplam 7 bıçak darbesiyle yaraladı. Macu, daha sonra Suzan E.'nin kızı Behiye E.’yi de boğazından ve göğsünden aynı bıçakla yaralayıp, kaçtı.

EVE GİRİP ANNE İLE KIZA SALDIRMIŞTI

Gürültüleri duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan anne-kız, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanede Behiye E. hayatını kaybederken, olaydan 1 gün sonra yakalanan şüpheli, tutuklanmıştı

KENDİNİ ASTI

Levend Macu, dün tutuklu bulunduğu cezaevinde kendini astı. Anne Suzan E.'nin tedavisinin hastanede sürdüğü bildirildi. (DHA)

Kaynak: DHA

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31 Oca 2024 - 16:42 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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