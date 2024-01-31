- Gündem

Bir Seçil Erzan vakası daha: Emekli banka müdürü, yüksek fon vaadiyle dolandırdı

ABONE OL Google News Sayfamız

İstanbul'da yüksek kar vaadiyle mağdurlardan para topladığı iddia edilen emekli banka müdürü Müjgan D.'nin (63) aralarında bulunduğu 10 kişi gözaltına alındı. Yapılan soruşturmada aralarında eski Rallici Burak Sohtorik’inde bulunduğu 7 kişiden 11 milyon lira para topladıkları öğrenildi. Müjgan D., oğlu, kızı ve eşinin de aralarında bulunduğu 6 kişi adliyeye sevk edildi.

Bir Seçil Erzan vakası daha: Emekli banka müdürü, yüksek fon vaadiyle dolandırdı mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliğine yapılan şikâyet üzerine polis tarafından soruşturma açıldı. Mağdurlar, emekli banka müdürü Müjgan D.'nin kendilerine borsada bir fon oluşturduğu ve aylık yüzde 20 kar vaadiyle para topladığını bir süre paralarını aldıklarını ancak daha sonra alamadıklarını söyledi. Mağdurların arasında eski ralli pilotu Burak Sohtorik’inde  bulunduğu öğrenildi. Dolandırıcılık Büro Amirliği 7 ayrı kişinin 11 milyon lira mağduriyet yaşadığı soruşturma dosyasında şüphelilerin adreslerini belirleyerek dün operasyon yaptı. 


AİLESİYLE BİRLİKTE GÖZALTINA ALINDI

İstanbul ve Muğla'da yapılan operasyonda emekli banka müdürü Müjgan D., kızı Serpil D., oğlu Emre D. ve eşi Cevdet D.'nin de aralarında bulunduğu 10 şüpheli gözaltına alındı. Asayiş şube müdürlüğünde işlemleri yapılan şüphelilerden Müjgan D.'nin 2020 yılından itibaren yüksek kar vaadiyle para topladığı, ilk başlarda vaatlerini yerine getirerek para topladığı kişilere yüksek karlar ödediği ancak daha sonra borsada yaşanan düşüşle birlikte ödeme yapamaz hale geldiği öğrenildi.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Emniyette işlemleri tamamlanan şüphelilerden 6'sı adliyeye sevk edildi.  Yetkililer olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü mağdur ve mağduriyet miktarının önümüzdeki günlerde artabileceğini söyledi.



Kaynak: DHA

# yüzde, İstanbul, Soruşturma, ilgili, Para, Yüksek, sonra, Polis

31 Oca 2024 - 16:36 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

ALKÜ GES ile yılda bin 207 ton karbon salınımı önlenecek mask
ALKÜ GES ile yılda bin 207 ton karbon salınımı önlenecek
Eurovision'da İsrail tartışması: İsveçli müzisyenlerden açık mektup mask
Eurovision'da İsrail tartışması: İsveçli müzisyenlerden açık mektup
2024 Sandık görevlisi ücretleri açıklandı: İşte detaylar... mask
2024 Sandık görevlisi ücretleri açıklandı: İşte detaylar...
ALYİD yönetimi Demir'i ağırladı mask
ALYİD yönetimi Demir'i ağırladı
ALTSO'dan hizmet brifingi mask
ALTSO'dan hizmet brifingi
Son dakika! İzmir'de korkutan deprem mask
Son dakika! İzmir'de korkutan deprem
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber