- Gündem

MSB duyurdu: 4 terörist etkisiz hale getirildi

ABONE OL Google News Sayfamız

'Milli Savunma Bakanlığı'nın son dakika açıklamasına göre 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

MSB acı haberi duyurdu : 1 asker şehit, 3 asker yaralı mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Milli Savunma Bakanlığı sıcak bölge Pençe-Kilit Operasyonu hakkında son dakika gelişmesi yayınladı. Irak'ın kuzeyindeki operasyonunda 4 PKK'lı teröristin daha etkisiz hale getirildiği duyuruldu. Açıklama şu şekilde

"Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 4 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi."

Kaynak: DHA

# Son, açıklama

31 Oca 2024 - 16:31 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

ALKÜ GES ile yılda bin 207 ton karbon salınımı önlenecek mask
ALKÜ GES ile yılda bin 207 ton karbon salınımı önlenecek
Eurovision'da İsrail tartışması: İsveçli müzisyenlerden açık mektup mask
Eurovision'da İsrail tartışması: İsveçli müzisyenlerden açık mektup
2024 Sandık görevlisi ücretleri açıklandı: İşte detaylar... mask
2024 Sandık görevlisi ücretleri açıklandı: İşte detaylar...
ALYİD yönetimi Demir'i ağırladı mask
ALYİD yönetimi Demir'i ağırladı
ALTSO'dan hizmet brifingi mask
ALTSO'dan hizmet brifingi
Son dakika! İzmir'de korkutan deprem mask
Son dakika! İzmir'de korkutan deprem
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber