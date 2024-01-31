31 Oca 2024 - 16:21- Gündem G:

Muhtar Ahmet Top, öğrencilere müjdeyi verdi

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Mahmutlar Mahalle Muhtarı Ahmet Top, üniversite öğrencileri için Antalya Büyükşehir Belediyesi’nden otobüs talebinde bulundu

Muhtar Ahmet Top, öğrencilere müjdeyi verdi mask
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Alanya'nın en kalabalık mahallesi olan Mahmutlar Mahallesi’nde öğrencilerin üniversiteye ulaşım sorunu devam ediyor. Konu ile ilgili çözüm arayışlarını sürdüren Mahmutlar Mahalle Muhtarı Ahmet Top, Antalya Büyükşehir Belediyesi’nden öğrencilere altı tane otobüs için müracaat ettiğini söyledi. Ahmet Top, “Osman Tarık Özçelik’in aday tanıtım toplantısına katılan Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Muhittin Böcek ve ulaşımdan sorumlu Nurettin Şengül’e konuyu aktardım. Alanya’da 20 bini aşkın üniversite öğrencisi var. 3-4 bine yakını Mahmutlar’da kalıyor. Öğrencilerin ulaşımı konusunda aksamalar var. 3 tane doğu 3 tane batı bölgelerine olmak üzere sadece öğrencilere özel otobüs talebinde bulundum. Ya da üniversiteye araba verin dedim. Çünkü öğrenciler otostop çekiyor, izdiham var. Çocuklarımızın huzurlu ortamda seyahat etmesi için bu ulaşım sorununu inşallah çözeceğiz. Otobüsler gelinceye kadar takipçisi olacağım. Değerli başkanım sayın Muhittin Böcek çözümü yapacaktır, inanıyorum” diye konuştu.

# Alanya, muhtar, Mahmutlar, öğrenci, Antalya, ilgili

31 Oca 2024 - 16:21 - Gündem

Mahreç  Ramazan Özdemir

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