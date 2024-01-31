Kan donduran vahşet: 3 haftalık bebeğini boğarak öldürdü

Feci olay Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde, 5 Temmuz 2020'de meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Ayşe Bülbül, 1 ay önce kız çocuğu dünyaya getirdi ve bebek 3 haftalıkken bebekle birlikte babasının evine gitti. İddiaya göre, Bülbül 3 haftalık kızı Melek'i yastıkla boğarak öldürdü. Gözaltına alınan anne tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hakkında soruşturma başlatılan Ayşe Bülbül hakkında 'alt soydan akrabayı kasten öldürme' suçundan dava açıldı. Davanın önceki duruşmalarında Bülbül, tutuksuz yargılanmak üzere salıverildi.

AKIL SAĞLIĞI YERİNDE

Kayseri 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında sanık Ayşe Bülbül hazır bulundu. Mahkeme Başkanı, İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan gelen raporla sanığın cezai ehliyetinin tam olduğuna karar verildi.

'AĞLIYOR DİYE ÖLDÜRDÜM'

Son sözü sorulan sanık Bülbül, "Öyle bir şey yok. Ben böyle bir şey yapmadım" dedi. Mahkeme başkanının bir önceki duruşmada, "Ağlıyor diye öldürdüm. Cezamı çekmek istiyorum" dediği ifadesini hatırlatması üzerine ise sanık Bülbül, "Ne dediğimi bilmiyorum" cevabını verdi.

MÜEBBET HAPİS CEZASI ALDI

Mahkeme heyeti sanık Ayşe Bülbül'ü, 'alt soydan akrabayı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Ardından 'iyi hal' indirimi uygulayarak cezasını müebbede düşürdü ve sanığın hükümle birlikte tutuklanmasına karar verdi.

Kaynak: DHA